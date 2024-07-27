Григорян рассказал, что будет с Соболевым в «Зените»

Российский специалист Александр Григорян поделился мнением о будущем нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, которого отстранили от тренировок с командой.
«Если он перейдет в «Зенит», через несколько туров выгрызет себе место в основе. Если в «Спартаке» останется, а Станковича уберут через 7–8 туров, опять будет Соболев играть в основе», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» может подписать Соболева в текущее трансферное окно.
В прошлом сезоне Премьер-лиги 27-летний нападающий сыграл 27 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
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