Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барко — второй среди самых дорогих покупок «Спартака»: вспоминаем все крупные сделки «красно-белых»

27 Июля 2024 • 10:38 Комментировать (1)

Это свершилось! 25 июля пресс-служба московского «Спартака» наконец-то объявила о трансфере 25-летнего аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. По данным СМИ, сделка обошлась «красно-белым» в 14 миллионов евро, что позволило Барко занять второе место в рейтинге самых дорогих покупок «Спартака» в истории. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает все крупные трансферы российского топ-клуба.

 

Николас Пареха («Эспаньол»), Эммануэль Эменике («Фенербахче») — (10 млн евро)

Летом 2010 года «Спартак» выложил за Пареху 10 миллионов евро испанскому «Эспаньолу». На протяжении трёх лет защитник радовал болельщиков своей игрой и даже стал капитаном команды, но в 2013 году он решил вернуться в Испанию и перебрался в «Севилью».

В июле 2011 года «Спартак» купил у «Фенербахче» Эменике, который по сей день входит в число сильнейших форвардов в истории клуба. Однако нигериец очень мало поиграл за «красно-белых», ведь уже через два года турецкий гранд захотел вернуть себе Эменике и заплатил «Спартаку» 13 миллионов евро. 

Квинси Промес («Твенте») — (11,5 млн евро)

Без сомнений, лучший трансфер «Спартака» в истории, если мы берём исключительно спортивную составляющую. Удивительно, но чем дольше Промес выступал за «Спартак», тем лучше он становился, хотя обычно принято считать, что легионеры деградируют в Российской премьер-лиге. Нидерландец провёл в «Спартаке» семь лет и нынешним летом покинул клуб из-за проблем с законом, но никто не исключает его очередного возвращения в «красно-белую» семью.

Педро Роша («Гремио»), Алекс Крал («Славия Прага»), Эйден Макгиди («Селтик») — (12 млн евро)

Все трое не прижились в «Спартаке», хотя у Макгиди получилось лучше всех. Роша получил большое количество шансов, но смог забить всего один гол. Крал на протяжении двух лет был основным полузащитником «красно-белых», но все ждали от него намного больше, чем он показывал на поле. Что касается Макгиди, то он выступал за «Спартак» четыре года и был одним из лучших, но вот прижиться в России в плане быта ему не удалось. После возвращения в Англию футболист всё время критиковал «Спартак» и говорил, как тяжело ему было в России.

Лукас Фернандо («Сампдория») — (12,5 млн евро)

Бразильский опорник — один из лучших трансферов в истории «Спартака». Фернандо выступал за команду с 2016 по 2019 год. На протяжении всего этого времени он был ключевым игроком центра поля, а также тем, кто решал в трудные моменты исходы матчей с помощью своих потрясающих ударов со штрафных. Голы в компенсированное время, а также пушка в ворота «Ливерпуля» навсегда останутся в памяти болельщиков «красно-белых». Стоит сказать, что с момента ухода Фернандо у «Спартака» и начались проблемы в опорной зоне, которые до сих пор никому не удалось решить.

Манфред Угальде («Твенте») — (13 млн евро)

Одна из самых свежих покупок «Спартака». Костариканец перебрался в Россию минувшей зимой, однако пока у него не получается себя проявить. В 13 матчах РПЛ Угальде не смог записать на свой счёт ни одного результативного действия. Текущий сезон станет определяющим для форварда в стане «красно-белых».

Эсекьель Барко («Ривер Плейт») — (14 млн евро)

Аргентинская «десятка» призвана спасти «Спартак». Этим и обусловлена такая высокая сумма трансфера. Кроме проблемы опорного полузащитника, у «Спартака» серьёзные трудности в атаке. Михаил Игнатов был единственным креативным футболистом команды последние несколько лет, но ему всегда не хватало стабильности на поле.

Гус Тиль («АЗ Алкмар») — (18 млн евро)

Тиль — самый дорогой, он же и самый провальный трансфер в истории «Спартака». Нидерландец был куплен как раз для того, чтобы решить проблему плеймейкера, но после выдающегося сезона в «АЗ Алкмааре» он вообще ничего не смог показать в России. Конечно, сказалась и проблема схемы, ведь в тот момент Доменико Тедеско играл без «десятки», поэтому Тиля просто некуда было ставить. После аренды на родину Тиля выкупил ПСВ, заплатив «красно-белым» всего три миллиона евро.

Дмитрий Миляев


👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
CELTIC FROST
27 Июля 2024 в 10:53
Бггг.))
Ответить
Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит» «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «Арсенал» близок к рекордной продаже «Спартак» подпишет Промеса при одном условии «ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Барселона» сообщила плохую новость о Фати В «Зените» сообщили важную новость о Клаудиньо «Барселона» может досрочно избавиться от Левандовски Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в новом статусе «Реал» принял решение по Рюдигеру
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ У «Реала» есть серьёзная проблема Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27.07.24 в 15:00
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.65 3.55 2.03
Видео
27.07.24 в 17:30
Рубин Рубин
Зенит Зенит
5.80 4.10 1.57
Видео
27.07.24 в 17:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.15 3.85 3.10
Видео
27.07.24 в 20:00
Факел Факел
Акрон Акрон
2.06 3.35 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июля
11:20 · Россия. Премьер-лига
Титов сделал ставку на матч «Рубина» и «Зенита»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Хомуха высказался о новичке «Спартака» Дмитриеве
11:14 · Россия. Премьер-лига
Генич предложил прогноз на матч «Рубин» - «Зенит»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко – о Барко: «Был когда-то талантливый, но до сих пор цветочек не раскрылся»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Камоцци ответил, готов ли вернуться в «Спартак».
11:05 · Россия. Премьер-лига
Фролов продлил контракт с «Крыльями Советов»
10:59 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» отказался покупать Вендела из-за большого ценника
10:49 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартаку» нужно положиться на специалистов, которые имеют большую компетентность в футболе»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Химок»: «Будем стараться повторить результат игры «Оренбург» - «Спартак»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Зениту» будет непросто преодолеть оборону «Рубина»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Григорян рассказал, что будет с Соболевым в «Зените»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, какого игрока нет в «Спартаке»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Мостового на матч «Пари НН» - ЦСКА
10:22 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Урала» считает новичка «Спартака» одним из лучших российских игроков
10:20 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Меня удивил уход из «Ростова»
10:18 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» - «Зенит»: Павлюченко назвал победителя матча РПЛ
10:12 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал победителя матча «Динамо» - «Локомотив»
10:01 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» готов продать Голенкова за 8 миллионов евро
09:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» проведёт матч против «Сочи»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Черов: «Между Черевченко и Ташуевым глобальные отличия»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Червиченко рассказал, для чего «Спартак» подписал Довбню
09:26 · Россия. Премьер-лига
Андронов рассказал, как может завершиться матч «Динамо» - «Локомотив»
09:20 · Россия. Премьер-лига
Генич сделал ставку на дерби «Динамо» - «Локомотив»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Динамо» - «Локомотив»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Динамо» выглядит фаворитом в матче с «Локомотивом»
Все новости
Рекомендуем