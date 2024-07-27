Барко — второй среди самых дорогих покупок «Спартака»: вспоминаем все крупные сделки «красно-белых»

Это свершилось! 25 июля пресс-служба московского «Спартака» наконец-то объявила о трансфере 25-летнего аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. По данным СМИ, сделка обошлась «красно-белым» в 14 миллионов евро, что позволило Барко занять второе место в рейтинге самых дорогих покупок «Спартака» в истории. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает все крупные трансферы российского топ-клуба.

Николас Пареха («Эспаньол»), Эммануэль Эменике («Фенербахче») — (10 млн евро)

Летом 2010 года «Спартак» выложил за Пареху 10 миллионов евро испанскому «Эспаньолу». На протяжении трёх лет защитник радовал болельщиков своей игрой и даже стал капитаном команды, но в 2013 году он решил вернуться в Испанию и перебрался в «Севилью».

В июле 2011 года «Спартак» купил у «Фенербахче» Эменике, который по сей день входит в число сильнейших форвардов в истории клуба. Однако нигериец очень мало поиграл за «красно-белых», ведь уже через два года турецкий гранд захотел вернуть себе Эменике и заплатил «Спартаку» 13 миллионов евро.

Квинси Промес («Твенте») — (11,5 млн евро)

Без сомнений, лучший трансфер «Спартака» в истории, если мы берём исключительно спортивную составляющую. Удивительно, но чем дольше Промес выступал за «Спартак», тем лучше он становился, хотя обычно принято считать, что легионеры деградируют в Российской премьер-лиге. Нидерландец провёл в «Спартаке» семь лет и нынешним летом покинул клуб из-за проблем с законом, но никто не исключает его очередного возвращения в «красно-белую» семью.

Педро Роша («Гремио»), Алекс Крал («Славия Прага»), Эйден Макгиди («Селтик») — (12 млн евро)

Все трое не прижились в «Спартаке», хотя у Макгиди получилось лучше всех. Роша получил большое количество шансов, но смог забить всего один гол. Крал на протяжении двух лет был основным полузащитником «красно-белых», но все ждали от него намного больше, чем он показывал на поле. Что касается Макгиди, то он выступал за «Спартак» четыре года и был одним из лучших, но вот прижиться в России в плане быта ему не удалось. После возвращения в Англию футболист всё время критиковал «Спартак» и говорил, как тяжело ему было в России.

Лукас Фернандо («Сампдория») — (12,5 млн евро)

Бразильский опорник — один из лучших трансферов в истории «Спартака». Фернандо выступал за команду с 2016 по 2019 год. На протяжении всего этого времени он был ключевым игроком центра поля, а также тем, кто решал в трудные моменты исходы матчей с помощью своих потрясающих ударов со штрафных. Голы в компенсированное время, а также пушка в ворота «Ливерпуля» навсегда останутся в памяти болельщиков «красно-белых». Стоит сказать, что с момента ухода Фернандо у «Спартака» и начались проблемы в опорной зоне, которые до сих пор никому не удалось решить.

Манфред Угальде («Твенте») — (13 млн евро)

Одна из самых свежих покупок «Спартака». Костариканец перебрался в Россию минувшей зимой, однако пока у него не получается себя проявить. В 13 матчах РПЛ Угальде не смог записать на свой счёт ни одного результативного действия. Текущий сезон станет определяющим для форварда в стане «красно-белых».

Эсекьель Барко («Ривер Плейт») — (14 млн евро)

Аргентинская «десятка» призвана спасти «Спартак». Этим и обусловлена такая высокая сумма трансфера. Кроме проблемы опорного полузащитника, у «Спартака» серьёзные трудности в атаке. Михаил Игнатов был единственным креативным футболистом команды последние несколько лет, но ему всегда не хватало стабильности на поле.

Гус Тиль («АЗ Алкмар») — (18 млн евро)

Тиль — самый дорогой, он же и самый провальный трансфер в истории «Спартака». Нидерландец был куплен как раз для того, чтобы решить проблему плеймейкера, но после выдающегося сезона в «АЗ Алкмааре» он вообще ничего не смог показать в России. Конечно, сказалась и проблема схемы, ведь в тот момент Доменико Тедеско играл без «десятки», поэтому Тиля просто некуда было ставить. После аренды на родину Тиля выкупил ПСВ, заплатив «красно-белым» всего три миллиона евро.

Дмитрий Миляев