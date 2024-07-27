Канчельскис рассказал, какого игрока нет в «Спартаке»

«Раньше в «Спартаке» всегда играли сильнейшие россияне. Сейчас лучшие российские игроки представляют другие клубы. У «Зенита» есть Глушенков, у «Динамо» - Тюкавин, а у «Спартака» нет российского топ-игрока», - передает слова эксперта «РБ Спорт».