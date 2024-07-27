Канчельскис рассказал, какого игрока нет в «Спартаке»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о составе московского «Спартака».
«Раньше в «Спартаке» всегда играли сильнейшие россияне. Сейчас лучшие российские игроки представляют другие клубы. У «Зенита» есть Глушенков, у «Динамо» - Тюкавин, а у «Спартака» нет российского топ-игрока», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что «Спартак» неудачно стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги. Подопечные Деяна Станковича на выезде проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2. В следующей встрече «красно-белые» встретятся с подмосковными «Химками».
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