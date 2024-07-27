Прогноз Мостового на матч «Пари НН» - ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от встречи между «Пари НН» и московским ЦСКА в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

«Активной игры в атаке можно ожидать тут. «Пари НН» будет атаковать, он уже показал, как умеет созидать. Но победит все равно ЦСКА. Ставлю на победу ЦСКА и на тотал больше 2.5 голов», - цитирует Мостового «Всепроспорт».

Матч «Пари НН» - ЦСКА состоится сегодня, 27 июля, на стадионе в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.