Медведев: «Меня удивил уход из «Ростова»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев высказался о своём уходе из «Ростова» нынешним летом.

По словам 29-летнего футболиста, он был удивлён тем, что южане не предложили ему новый контракт. Как отмечает Медведев, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не стал ему объяснять решение клуба.

«Многих удивил мой уход? Меня тоже удивило. Но «Ростов» не предложил мне новый контракт, поэтому я ушёл», — цитируют Медведева «Известия».

В прошлом сезоне Медведев провёл за «Ростов» 17 матчей, в которых пропустил 21 гол и в трёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ранее вратарь также выступал за «Рубин» и «Локомотив».