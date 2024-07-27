«Рубин» - «Зенит»: Павлюченко назвал победителя матча РПЛ

Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мыслями о предстоящей встрече между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом» в рамках второго тура чемпионата России.

«Не думаю, что у «Рубина» получится остановить «Зенит». «Сине-бело-голубые» остаются сильнейшими в РПЛ. Думаю, сенсации мы не увидим. Моя ставка – фора (-1) мяч на «Зенит», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».

Матч «Рубина» против «Зенита» состоится сегодня, 27 июля, на стадионе в Казани. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.