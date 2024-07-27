Мостовой назвал победителя матча «Динамо» - «Локомотив»

«Очевидного фаворита тут не могу назвать - это две сильные команды РПЛ, готовые бороться за топ-5 в таблице. Но чуть больше все равно верю в «Динамо». Так что поставлю на победу «Динамо», - передает слова Мостового «Всепроспорт».