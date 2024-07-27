Мостовой назвал победителя матча «Динамо» - «Локомотив»

В поединке второго тура Российской премьер-лиги силами померяются «Динамо» и «Локомотив». Об этом матче высказался футбольный эксперт Александр Мостовой.
«Очевидного фаворита тут не могу назвать - это две сильные команды РПЛ, готовые бороться за топ-5 в таблице. Но чуть больше все равно верю в «Динамо». Так что поставлю на победу «Динамо», - передает слова Мостового «Всепроспорт».
Центральный матч второго тура РПЛ состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния буде доступна на Liveresult.ru.
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