«Ростов» готов продать Голенкова за 8 миллионов евро

Стало известно, за какую сумму «Ростов» будет готов расстаться с нападающим Егором Голенковым.

По информации «Спорт-Экспресса», южане будут согласны обсуждать возможный трансфер 25-летнего футболиста, если получит предложение в размере восьми миллионов евро. Эта сумма уже была озвучена ряду клубов РПЛ.

В прошлом сезоне Голенков провёл за «Ростов» 39 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 2 миллиона евро.

Напомним, вчера, 26 июля, «Ростов» обыграл «Крылья Советов» (3:1) в матче второго тура РПЛ и возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав в общей сложности четыре очка.