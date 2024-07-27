Черов: «Между Черевченко и Ташуевым глобальные отличия»

Защитник «Факела» Василий Черов сравнил наставника своей команды Игоря Черевченко с известным тренером Сергеем Ташуевым.

Напомним, Ташуев возглавлял «Факел» в период с 2023 по 2024 год.

«Между Черевченко и Ташуевым глобальные отличия. Разные модели игры и другие требования. У нас стоит задача побеждать в каждом матче и сохранить прописку в чемпионате», — приводит слова Черова «Чемпионат».

Напомним, в первом туре текущего розыгрыша чемпионата России «Факел» уступил московскому «Динамо» (1:3). Свой следующий матч коллектив из Воронежа проведёт сегодня, 27 июля, против «Акрона». Начало — в 20:00 по московскому времени.