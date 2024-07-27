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Червиченко рассказал, для чего «Спартак» подписал Довбню

27 Июля 2024 • 09:29 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
28.07 15:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о переходе в московский клуб вратаря Александра Довбни.

Напомним, ранее 37-летний голкипер выступал за «Шинник», «Торпедо», «Оренбург» и «СКА-Хабаровск».

«Мне кажется, что Довбню подписали для удобства расчётов, потому что я не вижу больше смысла в таком трансфере. Помните, «Спартак» взял какого‑то итальянского вратаря, я даже его имени не помню, мы с вами его в деле так и не увидели», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Довбня провёл за ярославский «Шинник» 33 матча, в которых пропустил 37 голов и в 11 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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