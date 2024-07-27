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Андронов рассказал, как может завершиться матч «Динамо» - «Локомотив»

27 Июля 2024 • 09:26 Комментировать

В матче второго тура чемпионата России встретятся московские клубы «Динамо» и «Локомотив». Об этом поединке поделился мнением футбольный комментатор Алексей Андронов.

«Моя ставка на этот матч очень простая - «обе забьют и тотал больше 2,5». Мне кажется, что голы тут будут, и я не удивлюсь, если матч закончится со счетом 2:2 или 3:2. Так что ставим на забитые голы», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Дерби «Динамо» - «Локомотив» состоится сегодня, 27 июля, начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Алексей Андронов ещё теги
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