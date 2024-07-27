Андронов рассказал, как может завершиться матч «Динамо» - «Локомотив»

«Моя ставка на этот матч очень простая - «обе забьют и тотал больше 2,5». Мне кажется, что голы тут будут, и я не удивлюсь, если матч закончится со счетом 2:2 или 3:2. Так что ставим на забитые голы», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».