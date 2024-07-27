Генич сделал ставку на дерби «Динамо» - «Локомотив»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о центральном матче второго тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».
«Локомотиву» не хватает надежности в обороне. Он пропустил два от «Акрона», а мог пропустить и больше. С яркой атакой «Динамо» справиться будет сложно. Моя ставка - «Динамо» не проиграет и обе забьют», - передает слова Константина «РБ Спорт».
Столичное дерби состоится в субботу, 27 июля, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток главного судьи матча прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.
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