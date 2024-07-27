Титов дал прогноз на матч «Динамо» - «Локомотив»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящей встрече между «Динамо» и «Локомотивом» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

«В плане голов, зрелищности, думаю, ни одна игра этого тура не сможет соперничать с «Динамо» - «Локомотив». Не берусь предсказывать исход, ставлю на «тотал больше 3 мячей», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Московское дерби «Динамо» - «Локомотив» состоится сегодня, 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В первом туре «бело-голубые» взяли верх над «Факелом», а «железнодорожники» переиграли «Акрон» (3:2).