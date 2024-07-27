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Точилин: «Динамо» выглядит фаворитом в матче с «Локомотивом»

27 Июля 2024 • 09:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
Через 7 ч. 30 мин.

Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между «бело-голубыми» и «Локомотивом».

По мнению эксперта, потери «Локомотивом» целого ряда ключевых игроков текущим летом должны сказаться на предстоящей игре.

«Перед матчем «Динамо» выглядит фаворитом, поскольку подопечные Лички в прошлом сезоне до последнего сражались за золото, а «железнодорожники» решали другие задачи. «Локомотив» потерял ключевых игроков в межсезонье, это бесследно не пройдёт», — приводит слова Точилина «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится сегодня, 27 июля. Начало этой игры запланировано на 17:30 по московскому времени.

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