Карпин эмоционально обратился к игрокам «Ростова» в раздевалке

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин обратился к своим подопечным в раздевалке после гостевой победы над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:1.

«Красавцы! Ну что, давайте - сейчас моемся, собираемся и поехали в Москву. Дальше «Локомотив» у нас. Через три дня уже Кубок - некогда особо наслаждаться. Молодцы!» - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что 30 июля «Ростов» встретится со столичным «Локомотивом» в поединке первого тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России. Затем команде Карпина предстоит встреча с петербургским «Зенитом» в чемпионате страны.