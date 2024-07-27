Наумов оценил расклад сил в дерби «Динамо» - «Локомотив»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о встрече между «железнодорожниками» и «Динамо» во втором туре Российской премьер-лиги.

«По состоянию на сегодняшний день «Динамо» имеет определенное преимущество: более стабильный состав, более отлаженная игра. «Локомотиву» придется очень трудно», - передает слова Наумова телеканал «Матч ТВ».

Матч «Динамо» - «Локомотив» состоится на стадионе «ВТБ Арена» 27 июля, начало запланировано в 17:30 по московскому времени. В первом туре «бело-голубые» переиграли «Факел» (3:1), а «железнодорожники» были сильнее «Акрона» (3:2).