Смородская: «Спартак» рискует стать средним по уровню клубом»

«Не знаю, откуда у руководства «Спартака» такая вера в Станковича. Клуб приглашает тренеров, которые ничего не показали перед назначением в «Спартак». Такими темпами «Спартак» рискует стать средним по уровню клубом», - передает слова Смородской «РБ Спорт».