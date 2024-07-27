Смородская: «Спартак» рискует стать средним по уровню клубом»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.
«Не знаю, откуда у руководства «Спартака» такая вера в Станковича. Клуб приглашает тренеров, которые ничего не показали перед назначением в «Спартак». Такими темпами «Спартак» рискует стать средним по уровню клубом», - передает слова Смородской «РБ Спорт».
В первом туре чемпионата России «Спартак» потерпел гостевое поражение от «Оренбурга» со счетом 0:2. В следующем поединке подопечные Деяна Станковича на выезде встретятся с подмосковными «Химками».
Бан пользователя