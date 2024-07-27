Веденеев рассказал, чего ждёт от матча «Рубин» - «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о предстоящем поединке между «сине-бело-голубыми» и казанским «Рубином» в рамках второго тура Премьер-лиги.

«Все команды играют против «Зенита» в закрытый футбол. С учетом жаркой погоды много голов в этой игре забито не будет. В таких условиях никакие тренерские установки обычно роли не играют», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок «Рубина» против «Зенита» пройдет в субботу, 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В первом туре казанцы победили «Пари НН» со счетом 4:2, а питерцы разгромили «Крылья Советов» (4:0).