Бубнов назвал точный счёт матча «Химки» - «Спартак»

Столичный «Спартак» встретится с подмосковными «Химками» во втором туре Российской премьер-лиги. Своим мнением по этой встрече поделился бывший защитник «красно-белых» Александр Бубнов.

«1:2. Есть уверенность, что Станкович внесёт серьёзные коррективы в состав. Вновь поставлю на победу «Спартака», так как у него более мастеровитые футболисты, хотя и сильно рискую», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Химки» - «Спартак» состоится в воскресенье, 28 июля, начало встречи запланировано в 15:00 по московскому времени. В первом туре хозяева сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а «красно-белые» уступили «Оренбургу» (0:2).