Бубнов сделал прогноз на матч «Факела» против «Акрона»

В рамках второго тура чемпионата России воронежский «Факел» на своем поле примет тольяттинский «Акрон». Об этом матче высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. На домашнем поле, при переполненных трибунах хозяева способны создать проблемы оппонентам. Скорее всего, встреча завершится вничью, ни от одной из команд не ожидаю весомого преимущества», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч «Факела» против «Акрона» состоится сегодня, 27 июля, на стадионе в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В первом туре «Факел» потерпел поражение от «Динамо» со счетом 1:3, а «Акрон» уступил «Локомотиву» - 2:3.