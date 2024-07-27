Рыжиков: «Реализовал свою карьеру на 110%»

Экс-голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о том, на сколько реализовал свою игровую карьеру.

«Как игрок – да, на 100%. Даже не мечтал о таком. Вернее, мечтал о такой карьере, но не думал, что мечта сбудется. Даже, может быть, на 110% я реализовался, - передает слова Рыжикова «Татар-информ».

Напомним, что большую часть своей карьеры Рыжиков провел в казанском «Рубине». Также он поиграл за такие клубы, как «Анжи», «Локомотив», «Крылья Советов, «Тамбов». За национальную сборную России Сергей провел один поединок. В настоящий момент он занимает пост главного тренера «Сокола».