Щербаченко - об Иличе: «Зениту» правильно подсказали сверху, что это бесполезная трата денег»

Футбольный тренер Фёдор Щербаченко дал комментарий относительно несостоявшегося трансфера хавбека «Торино» Ивана Илича в петербургский «Зенит».

«Зениту» правильно подсказали сверху, что это бесполезная трата больших денег. Покупка Илича перечеркнула бы позитивный эффект от переориентации «Зенита» на российский трансферный рынок», - передает слова Щербаченко «Спорт уик-энд».

Ранее в прессе сообщалось, что петербургский клуб предлагал за Илича 25 миллионов евро. Самому футболисту «сине-бело-голубые» были готовы платить три миллиона евро в год.

«Зенит» успешно стартовал в новом сезоне РПЛ, разгромив на выезде «Крылья Советов» со счетом 4:0.