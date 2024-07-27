Не Роналду и Месси: Аленичев назвал лучшего футболиста XXI века

Экс-полузащитник московского «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал, кого считает лучшим футболистов XXI века. На первое место он поставил легендарного бразильского форварда Роналдо.

«На втором месте Месси, Зидан - третий. Для меня Зидан - фантастика», - передает слова Аленичева «ПАИ».

Напомним, что Роналдо известен в Европе по выступлениям за нидерландский ПСВ, каталонскую «Барселону», мадридский «Реал», «Милан» и «Интер». У себя на родине бразильский футболист поиграл за «Крузейро» и «Коринтианс». В составе сборной Бразилии нападающий провел 98 поединков, в которых отметился 62 забитыми мячами.