«Динамо» – «Локомотив»: Вероятные стартовые составы на московское дерби РПЛ

Во втором туре чемпионата России «Динамо» и «Локомотив» встретятся между собой. Первое московское дерби сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы на этот матч.

«Динамо»: Лунёв, Лаксальт, Лепский, Майсторович, Даса, Чавес, Бессмертный, Нгамалё, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

«Локомотив»: Лантратов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Батраков, Баринов, Тикнизян, Пиняев, Карпукас, Воробьёв.

У «Динамо» отсутствуют защитники Роберто Фернандес (травма), Фабиан Бальбуэна (уехал на Олимпиаду), полузащитник Даниил Фомин (удаление). Чавес, Маричаль и Карраскаль вернулись с Кубка Америки.

Матч «Динамо» – «Локомотив» состоится сегодня, 27 июля, на «ВТБ Арене» в 17 с половиной часов. За ходом этой игры можно будет наблюдать в текстовой трансляции на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов