В пятницу московский «Спартак» официально объявил о переходе полузащитника из екатеринбургского «Урала» Игоря Дмитриева. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» могут отдать 20-летнего игрока в аренду после трансфера для того, чтобы молодой футболист получал стабильную игровую практику.

Дмитриев – воспитанник питерского футбола. В «Урал» он перебрался прошлым летом из «Ленинградца». В составе «шмелей» провёл 37 матчей во всех турнирах, отличившись в них двумя голевыми передачами. Контракт со «Спартаком» новичок подписал долгосрочный – на четыре года.