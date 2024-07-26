Барменкулов: «Черчесов – адаптивен для сборной Казахстана, переводчик с ним не нужен»

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о Станиславе Черчесове. Российский специалист не так давно обрёл новое место работы – это национальная сборная Казахстана. Барменкулов назвал факторы, благодаря которым Черчесов оказался у руля команды.

«Понимаем, какую задачу нужно решать. Для нас он адаптивен. Иностранный тренер ходит с переводчиком, привыкает к менталитету. У Черчесова есть знания, харизма, быстро думает. Очень много составляющих!», - делится Барменкулов для Metaratings.

Как добавил чиновник, услуги Черчесова дороже, но команде Казахстана от российского тренера нужны знания, а главное - умение работать с национальной сборной.

При прошлом главном тренере, Магомеде Адиеве сборная Казахстана дошла до стыковых матчей отбора на Евро-2024.