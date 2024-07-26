«Краснодар» достиг устной договоренности о переходе с защитником «Мальорки» Джованни Гонсалесом. Новостью об этом делится журналист Сезар Луис Мело. Игрок обороны подпишет с серебряным призёром прошлого сезона РПЛ контракт сроком на четыре года.

Гонсалесу 29 лет, в «Мальорке» уругваец с зимы 2022 года. Основное амплуа игрока – правый защитник, однако есть опыт игры и в центре обороны, а также выше – в полузащите на правом фланге. Портал Transfermarkt оценивает защитника клуба Примеры в 3 млн евро.

Отметим, что до переезда в Испанию в позапрошлом году Гонсалес играл только за родные уругвайский «Ривер Плейт» и «Пеньяроль».