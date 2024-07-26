Червиченко: «Думал, трансфер Угальде самый угарный, но дно не пробито»

Бывший гендир московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на пополнение во вратарской линии «красно-белых». Годичный контракт со столичным клубом подписал бывший 37-летний голкипер Александр Довбня.

«Югославы — люди такие весёлые, ничего человеческое не чуждо, честно говоря, они хитросплетениями не занимаются. «Спартак», конечно, удивляет своими покупками. Казалось мне, что переход Угальде самый угарный, но нет, дно не пробито», - говорит Червиченко для телеканала «Матч ТВ».

Как предположил Червиченко, 37-летний вратарь появился в «Спартаке» для «удобства расчётов». Ибо иного смысла в трансфере он не видит.

Последним клубом Довбни до переезда в Москву был «Шинник» из Мелбет-Первой лиги.