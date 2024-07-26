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Салихова: «Ещё Ребров способен третьим вратарём выйти, можно вернуть Павлюченко»

26 Июля 2024 • 22:25 Комментировать

Супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала приход в состав «красно-белых» 37-летнего голкипера Александра Довбни. Официально о пополнении состава стало известно в пятницу, 26 июля.

«Баженов мог бы выйти в качестве дядьки. И Ребров тоже третьим вратарем вполне в состоянии сыграть. Предлагаю срочно вернуть Павлюченко на позицию нападающего», – сказала Салихова порталу Metaratings.

Напомним, что «Спартак» заключил соглашение с Довбней на один календарный год. Последним клубом опытного вратаря до внезапного переезда в Москву был ярославский «Шинник» из Мелбет-Первой лиги.

«Спартак» объявил о трансфере вратаря

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Евро-Футбол.Ру,
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