Комличенко: «Не очень доволен игрой, но доволен победой»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко поделился мыслями после победной игры его команды в Самаре в пятницу. Дончане одержали в первом матче второго тура РПЛ уверенную победу – 3:1.

«Довольны победой, показали целостную игру. Мы контролировали матч — это главное. Но своей игрой я недоволен. Поэтому впечатления двоякие», - говорит Комличенко «Матч ТВ», добавив, что ему хотелось бы забить.

Напомним, что по итогу первого тура «Ростов» сыграл вничью с московским ЦСКА дома. Сейчас у дончан четыре балла. В третьем туре коллектив Валерия Карпина ожидает выездное испытание – игра с «Зенитом».