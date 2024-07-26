Терёхин допускает, что игра между «Динамо» и «Локомотивом» будет результативной

Олег Терёхин, ранее защищавший цвета «Динамо», дал свой комментарий перед матчем «бело-голубых» с «Локомотивом».

Встреча второго тура пройдёт 27 июля на «ВТБ Арене», начало - в 17:30 по московскому времени.

- Думаю, нас ждет интересный матч. Обе команды стараются показывать атакующий футбол, поэтому допускаю, что игра будет результативной. «Локомотив» хромает на трансферном рынке? В первом туре они обыграли «Акрон», поэтому я не знаю, кто там хромает, - передаёт слова экс-игрока «Динамо» «РБ Спорт».

Коллектив Марцела Лички в поединке 1-го тура переиграл «Факел» со счётом 3:1, а команда Михаила Галактионова оказалась сильнее «Акрона», победив 3:2.