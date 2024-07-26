Стало известно, обращался ли «Спартак» к «Локомотиву» по трансферу Тикнизяна

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян входит в сферу интересов «Спартака».

Ранее сообщалось, что наставник «красно-белых» Деян Станкович хочет усилить позицию левого защитника, и в числе кандидатов есть 25-летний Тикнизян.

По информации Metaratings, «Локомотив» не получал предложение от «Спартака» по трансферу Тикнизяна. Утверждается, что с агентами игрока также не было никаких контактов.

Стоит сказать, что «Спартак» может выкупить контракт Тикнизяна у «Локомотива», если заплатит сумму отступных, которая составляет восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел одну игру чемпионата России и голевыми действиями не отметился.