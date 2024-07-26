Карсаков: «Чалову нужно хлопнуть дверью, проявить себя в матче с «Пари НН»

Дмитрий Карсаков, бывший игрок «армейцев», высказался о возможном уходе Фёдора Чалова из ЦСКА.

Ранее была информация, что нападающий «армейского» клуба близок к трансферу в ПАОК. 26 июля ЦСКА сообщил, что форвард отправился со своей командой в Нижний Новгород на матч 2-го тура с «Пари НН». Возможно, этот матч станет для Чалова последним в составе ЦСКА.

- Если предоставится возможность, ему надо хлопнуть дверью, проявить себя с удвоенной силой, всё-таки столько лет отыграть за ЦСКА, - передаёт слова Карсакова «Чемпионат».

Встреча между ЦСКА и нижегородцами пройдёт 27 июля, старт запланирован на 15:00 по мск.