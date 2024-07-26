Гришин: «Акинфеев — сильнейший вратарь РПЛ»

Ветеран ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, будет ли Игорь Акинфеев основным вратарём «армейцев» в текущем сезоне.

Напомним, этим летом 38-летний Акинфеев продлил трудовой договор с клубом на два года.

«Если с ним подписали очередной контракт, значит на него рассчитывают. Игорь объективно сильнейший вратарь РПЛ», — заявил Гришин Metaratings.

Всю свою карьеру Акинфеев провел в ЦСКА. На счету опытного голкипера 766 выходов на поле и 319 «сухарей».

27 июля ЦСКА встретится на выезде с «Пари НН» в рамках второго тура чемпионата России. Начало поединка запланировано на 15:00 по столичному времени.