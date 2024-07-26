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Гришин: «Акинфеев — сильнейший вратарь РПЛ»

26 Июля 2024 • 21:47 Комментировать (1)
Пари НН
...
ЦСКА Москва
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Через 15 ч. 59 мин.

Ветеран ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, будет ли Игорь Акинфеев основным вратарём «армейцев» в текущем сезоне.

Напомним, этим летом 38-летний Акинфеев продлил трудовой договор с клубом на два года.

«Если с ним подписали очередной контракт, значит на него рассчитывают. Игорь объективно сильнейший вратарь РПЛ», — заявил Гришин Metaratings.

Всю свою карьеру Акинфеев провел в ЦСКА. На счету опытного голкипера 766 выходов на поле и 319 «сухарей». 

27 июля ЦСКА встретится на выезде с «Пари НН» в рамках второго тура чемпионата России. Начало поединка запланировано на 15:00 по столичному времени.

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Комментарии (1) Все комментарии
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SUOMI
26 Июля 2024 в 22:05
Никогда он им не был и не будет.
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