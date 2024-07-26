«Спартак» объявил о трансфере вратаря

Бывший вратарь «Торпедо» Александр Довбня стал игроком «Спартака». Об этом «красно-белые» сообщили в своем телеграм-канале.

Трудовой договор 37-летнего голкипера с московским клубом рассчитан на один сезон.

— Приветствуем Александра в «Спартаке», — написала пресс-служба «красно-белых».

Прошлый сезон Довбня провел в ярославском «Шиннике», который покинул текущим летом свободным агентом. В составе команды он принял участие в 33 матчах Мелбет-Первой лиги, пропустил 37 голов и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Довбни в 50 тысяч евро.