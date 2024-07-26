Осинькин: «У Гарре спазм бедра»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о Бенхамине Гарре. Аргентинец получил травму во время пятничного матча против «Ростова» (1:3). Игру «Крылья» проводили дома в Самаре.

«Спазм бедра. Надеемся, что всё обойдется. По первой реакции всё нормально, завтра будут медицинские снимки и будет понятно, насколько всё серьезно», - говорит Осинькин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что для «Крыльев» поражение во втором туре стало вторым в новом сезоне подряд. Неделю назад самарцы уступили разгромно дома «Зениту» (0:4).

Больше подробностей о вечерней встрече – в нашем отчёте.