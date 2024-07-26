Футболист «Крыльев Советов» опубликовал сообщение после очередного поражения

Легионер самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл подвёл итоги встречи с «Ростовом» в рамках второго тура РПЛ.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой донской команды со счётом 3:1.

- Не такие, какими мы хотим себя показать. Нам нужно многое улучшить. Понимаем разочарование, мы сами такие же. Остается только одно - отдать все, что у нас есть. Нам нужно держаться вместе, Самара, - написал игрок «Крыльев Советов» в своих социальных сетях.

Напомним, что «Крылья Советов» в новом сезоне провели уже две игры на своём поле – в первом туре самарцы уступили «Зениту» (0:4). В следующем поединке подопечные Осинькина в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо», встреча намечена на 1 августа.