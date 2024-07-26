Байрамян: «Ростов» полностью заслужил победу»

Хорен Байрамян, игрок «Ростова», дал свой комментарий после победы над «Крыльями Советов» во втором туре РПЛ.

Напомним, встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счётом 3:1. По словам Байрамяна, дончане заслуженно взяли три очка в этом поединке.

- «Ростов» полностью заслужил победу, всё абсолютно по делу. Эмоции и настроение прекрасные. На удаление Евгеньева внимание не обратил, по судейству у меня нареканий нет, - передаёт слова полузащитника «Ростова» «Матч ТВ».

Коллектив Валерия Карпина благодаря этой победе набрал четыре балла и поднялся на первую строчку в таблице. В следующем туре соперником «Ростова» будет «Зенит» - матч пройдёт 3 августа в Санкт-Петербурге.