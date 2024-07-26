Лангович: «Успехом для «Ростова» в следующих матчах будут только победы»

Игрок «Ростова» Андрей Лангович забил в вечернем матче пятницы против «Крыльев Советов» на выезде. Сам же поединок завершился со счётом 3:1 в пользу дончан. Футболист высказался о грядущих поединках своей команды.

«Надо было победить в этом матче, что мы и сделали. Успехом мы будем считать только победы. Мы также будем готовиться, готовимся ко всем одинаково», - говорит Лангович для Metaratings.

Напомним, что в первом туре «Ростов» сыграл в нулевую ничью с московским ЦСКА дома. С «Локо» дончане сыграют 30 июля во вторник, а с «Зенитом» 3 августа в следующие выходные в третьем туре РПЛ. Оба матча пройдут на выезде.