Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: Мы год без трансферов, внутренних резервов уже не хватает

26 Июля 2024 • 21:08 Комментировать
Крылья Советов
1:3
Ростов

Главный тренер «Крыльев Советов» после поражения от «Ростова» высказался о составе команды.

— Не забывайте, у нас год ни одного трансфера не было, внутренних резервов уже нет. Третье трансферное окно не приходят футболисты, а травмы, уходы... Надеюсь, сейчас мы что-то чуть исправим, — сказал Осинькин на пресс-конференции.

Матч второго тура Российской премьер-лиги завершился поражением «Крыльев Советов» от «Ростова» со счетом 1:3. За два стартовых матча на своем поле самарский коллектив не смог набрать ни одного очка.

В следующем туре подопечные Осинькина отправятся в гости к московскому «Спартаку».

«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до восьми матчей
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

Новости по матчу

Сегодня, 26 Июля
21:26
Байрамян: «Ростов» полностью заслужил победу»
21:08
Осинькин: Мы год без трансферов, внутренних резервов уже не хватает
20:56
Карпин: «Не только по результату, а и по игре тоже вопросов нет»
20:48
Осинькин - по автоголу: «280 раз можно так пробить, и никогда мяч туда не попадет»
20:43
Осинькин объяснил 7 пропущенных мячей в двух матчах
20:40
180 матчей Премьер-лиги подряд игроки «Крыльев» дома не забивали в свои ворота
20:38
Осипенко: «Могли забивать и четыре, и пять»
20:17
Кто устроил «Крыльям Советов» болезненное поражение от «Ростова»
20:16
Осипенко признан лучшим игроком матча «Крылья Советов» - «Ростов»
20:09
Назван лучший игрок РПЛ по отборам в 2024 году
20:07
«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до восьми матчей
19:53
Осипенко достиг отметки в 20 голевых действий с момента дебюта в РПЛ
19:35
Голенков прервал длительную голевую засуху
19:35
«Ростов» снова ведёт в два мяча в игре с «Крыльями Советов» после гола Ланговича
19:29
Гарре травмировался в матче с «Ростовом»
19:26
«Ростов» и «Крылья Советов» обменялись голами
19:00
«Ростов» стал лидером чемпионатов России по голам на 45-й минуте
18:52
«Крылья Советов» уступают «Ростову» после глупого автогола
17:54
Карпин: «Если бы забили ЦСКА, можно было бы назвать игру практически идеальной»
17:47
Осинькин: Было желание выпустить Песьякова против «Ростова»
17:31
«Крылья Советов» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 1
16:49
«Крылья Советов» и «Ростов» назвали составы на матч РПЛ
14:45
Балахнин — об игре «Крыльев Советов» с «Ростовом»: «Результат не очевиден»
14:29
Балахнин: «Ростов» будет кусаться, но долго так играть не получится»
13:50
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Ростов РПЛ — 26 июля 2024
02:03
Крылья Советов - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Июля
23:46
Актуальная ставка и прогноз на матч Крылья Советов — Ростов чемпионата России — 26 июля 2024
13:24
Кучаев — о требованиях Карпина: «Всё предельно ясно»
23 Июля
19:50
Ташуев признался, что завидует Карпину
18:26
Голенков считает, что «Ростов» готов бороться за топ-5 в РПЛ
17:06
Агент Глебова допустил, что ЦСКА мог контактировать с «Ростовом»
10:36
Бесплатная ставка и прогноз на матч Крылья Советов – Ростов чемпионата России – 26 июля 2024
01:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Крылья Советов — Ростов РПЛ — 26 июля 2024
20 Июля
23:43
Карпин озвучил задачу «Ростова»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит» Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «Спартак» подпишет Промеса при одном условии «Арсенал» близок к рекордной продаже Перес выбрал между «Спартаком» и «Зенитом» «Барселона» сообщила плохую новость о Фати Криштиану Роналду звали в российский клуб - известно название Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ У «Реала» есть серьёзная проблема Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
1
3
2.38 3.55 2.90
Видео
27.07.24 в 15:00
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.65 3.55 2.03
Видео
27.07.24 в 17:30
Рубин Рубин
Зенит Зенит
5.80 4.10 1.57
Видео
27.07.24 в 17:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.15 3.85 3.10
Видео
27.07.24 в 20:00
Факел Факел
Акрон Акрон
2.06 3.35 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Июля
21:26 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Ростов» полностью заслужил победу»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Лангович: «Успехом для «Ростова» в следующих матчах будут только победы»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Мы год без трансферов, внутренних резервов уже не хватает
20:56 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не только по результату, а и по игре тоже вопросов нет»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Глушенков — удачное приобретение «Зенита»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Осинькин - по автоголу: «280 раз можно так пробить, и никогда мяч туда не попадет»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Осинькин объяснил 7 пропущенных мячей в двух матчах
20:40 · Россия. Премьер-лига
180 матчей Премьер-лиги подряд игроки «Крыльев» дома не забивали в свои ворота
20:38 · Россия. Премьер-лига
Осипенко: «Могли забивать и четыре, и пять»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян снова интересен «Спартаку» слухи
20:25 · Россия. Премьер-лига
Габулов назвал сильнейший московский клуб РПЛ – это не «Спартак» и не ЦСКА
20:16 · Россия. Премьер-лига
Осипенко признан лучшим игроком матча «Крылья Советов» - «Ростов»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший игрок РПЛ по отборам в 2024 году
20:07 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию в РПЛ до восьми матчей
19:58 · Россия. Премьер-лига
Ташуев может сменить Гаранина в «Черноморце»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Чистяков рассказал, хочет ли остаться в «Зените»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Осипенко достиг отметки в 20 голевых действий с момента дебюта в РПЛ
19:35 · Россия. Премьер-лига
Голенков прервал длительную голевую засуху
19:35 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» снова ведёт в два мяча в игре с «Крыльями Советов» после гола Ланговича
19:32 · Россия. Премьер-лига
Чистяков доволен работой в «Сочи» под руководством Морено
19:29 · Россия. Премьер-лига
Гарре травмировался в матче с «Ростовом»
19:26 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и «Крылья Советов» обменялись голами
19:25 · Россия. Премьер-лига
Диего Коста поделился впечатлениями после перехода в «Краснодар»
19:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не платил «Уралу» 2,5 млн евро за Дмитриева слухи
19:09 · Россия. Премьер-лига
«Миранчук и Джикия соответствуют уровню европейского футбола» — Непомнящий
Все новости
Рекомендуем