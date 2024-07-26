Осинькин: Мы год без трансферов, внутренних резервов уже не хватает

Главный тренер «Крыльев Советов» после поражения от «Ростова» высказался о составе команды.

— Не забывайте, у нас год ни одного трансфера не было, внутренних резервов уже нет. Третье трансферное окно не приходят футболисты, а травмы, уходы... Надеюсь, сейчас мы что-то чуть исправим, — сказал Осинькин на пресс-конференции.

Матч второго тура Российской премьер-лиги завершился поражением «Крыльев Советов» от «Ростова» со счетом 1:3. За два стартовых матча на своем поле самарский коллектив не смог набрать ни одного очка.

В следующем туре подопечные Осинькина отправятся в гости к московскому «Спартаку».