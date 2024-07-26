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Холанн выбрал будущее в Испании, Зидан возглавит гранд в Испании, а Мбаппе всех шокировал всё в той же Испании – в главных слухах недели рубрика

26 Июля 2024 • 21:06 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, какой испанский клуб предпочитает усилить Эрлинг Холанн, где может оказаться Зинедин Зидан, и как Килиан Мбаппе шокировал всех в Испании. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Холанн выбрал будущее в Испании

Эрлинг Холанн настроен по ходу карьеры поиграть во всех европейских топ-лигах, о чём его отец говорил достаточно давно. Словом, в «Манчестер Сити» норвежец может не задержаться на большое количество лет. В последнее время слухи снова стали связывать Холанна с переездом в Испанию. При этом поговаривают, что Эрлинг предпочитает перейти в «Барселону», а не в «Реал». Норвежец якобы считает, что в Каталонии ему будет проще, поскольку в составе «сливочных» уже хватает звёздных игроков в линии нападения.

Винисиус может оказаться в АПЛ

Прямо сейчас Винисиус Жуниор не думает об уходе из «Реала». Но если с приходом Килиана Мбаппе позиции бразильца пошатнутся, то он может и пойти на смену клубной прописки. На это очень рассчитывают в «Манчестер Юнайтед». Новые боссы «красных дьяволов» настроены вернуть клуб на вершину английского и мирового футбола, а для этого нужны футболисты высокого уровня. По слухам, манкунианцы будут готовы заплатить за Винисиуса 180 миллионов евро + 50 миллионов евро бонусов. То есть в итоге трансфер бразильца может стать рекордным. Самому Винисиусу «Манчестер Юнайтед» готов предложить контракт с зарплатой в 40 миллионов евро в год.

Зидан возглавит гранд в Испании

Слухи говорят о том, что президент «Реала» Флорентино Перес уже думает о том, кто будет следующим тренером команды. Появилась информация, что при уходе Карло Анчелотти на каком-то этапе «сливочных» может в третий раз возглавить Зинедин Зидан. Якобы именно француза Перес считает кандидатом номер один при следующей смене рулевого. Зидан, кстати говоря, после ухода из «Реала» не имеет тренерской работы уже более трёх лет.

«Манчестер Сити» нашёл замену де Брёйне

В обозримом будущем полузащитник Кевин де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити» и отправиться на заработки в Саудовскую Аравию. По слухам, в качестве идеальной замены для де Брёйне «горожане» определили Джамала Мусиалу. Немец якобы хочет поиграть в Премьер-лиге, и вариант с «Манчестер Сити» кажется ему привлекательным. Мусиалу может подтолкнуть к уходу из «Баварии» и то, что в следующем сезоне команда наверняка ослабнет из-за ухода нескольких важных игроков. При этом Джамал, который оценивается в 130 миллионов евро, хочет играть там, где реально настроены из года в год бороться за трофей Лиги чемпионов.

Мбаппе шокировал всех в Испании

В середине июля Килиан Мбаппе был представлен в качестве игрока «Реала». В кругах футбольных фанатов давно обсуждают возможное негативное влияние Мбаппе на химию внутри мадридской команды. Впрочем, пока всё идеально – слухи говорят о том, что в стане «сливочных» приятно удивлены поведением Килиана. Футболист легко общается с окружающими и производит впечатление скромного парня, полностью сосредоточенного на своей работе. Словом, опасения о сложном характере Мбаппе пока не оправдываются. Посмотрим, как дела будут обстоять по ходу сезона.

Слухи собирал Александр Тихий.

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