Карпин: «Не только по результату, а и по игре тоже вопросов нет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Насколько тяжело далась победа, хотя счет 3:1?

- Тяжело, естественно. Легких побед вообще не бывает. Тем более достаточно равная в первом тайме по моментам игра. Хотя у наших ворот ни одного удара не допустили, поэтому молодцы. Понятно, что у нас было побольше моментов, но такая вязкая игра была.

- Во всех моментах, когда ваши игроки отдавали передачи назад, вы были недовольны этим. Почему?

- Потому что ворота в другой стороне. Да, понятно, что можно сохранить мяч и сыграть назад, может быть, даже нужно иногда. Но когда есть возможность сыграть вперед, надо вперед естественно играть.

- Момент с пропущенным мячом - голкипер мяч отбил, но прямо на Орозко. Можно это считать ошибкой вратарской?

- Ошибкой, наверное, вряд ли можно назвать. Если бы он его ловил и не поймал и запустил, тогда да. А так отскок случился на игрока свободного у нашей штрафной. Здесь единственная атака, где допустили аж два удара по воротам, в створ. Это был единственный раз за всю игру. Наверное, мог бы не отбивать, не знаю. Мяч, опять же, скользкий, решения принимаются за долю секунды, поэтому обвинять бы никого не стал. Так получилось, другое дело, что можно всех похвалить, потому что только в этой атаке было два удара в створ. Больше ударов по воротам не было, так что оценивать игру пока рано.

- Ваша команда сегодня победила. Вы довольны игрой?

- Глобально доволен. Понятно, что есть моменты, вы сами сказали, что я там некоторыми моментами был недоволен. Но глобально да, на выезде 3:1 выиграли у непростого соперника, поэтому ребята - молодцы, сделали то, что должны были сделать. И не только по результату, а и по игре тоже вопросов нет.

- Мы разговаривали перед матчем о схожести этой игры с прошлогодней, когда было 1:5. Что-то есть схожее?

- Для «Ростова» вообще ничего схожего нет. Если в той игре не было на поле команды, вышли 11 футболистов, но команды вообще не было, то сегодня была хорошая обученная команда, которая показывала, и результат, соответственно, налицо.