Деменко: «Глушенков — удачное приобретение «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко высказался об игре новичка «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова.

«Глушенков — это удачное приобретение. Максим удачно вписался. Никто, наверное, этого не ожидал», — приводит слова Деменко «Спорт День За Днем».

При этом эксперт отметил, что и подписание Горшкова с Волковым тоже стало хорошим усилением.

Напомним, текущим летом Глушенков перебрался в «Зенит» из «Локомотива». В составе петербургской команды 24-летний футболист принял участие в двух играх и забил четыре мяча.

27 июля «Зенит» встретится в гостях с «Рубином». Начало матча второго тура РПЛ запланировано на 17:30 по мск.