Осинькин - по автоголу: «280 раз можно так пробить, и никогда мяч туда не попадет»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Много травм. Сейчас Гарре получил повреждение, Рахманович не восстановился, Костанца. Когда ждать трансферов и приобретений в связи с такими кадровыми потерями?

- Надеюсь, мы скоро начнем уже делать эти трансферы. Как минимум, по одной позиции всё близко. Всё остальное? Ну, мы занимаемся.

- По поводу двух матчей, у вас на футболке изображен персонаж из «Люди в черном», который стирает память. Стоит забыть этот матч?

- Это вообще спортсмены и футболисты, все должны жить настоящим. Нельзя себя загонять только вот этими играми. Мы честно понимали, в каком мы состоянии, знали, сколько у нас сейчас людей. Поймите, что это не просто игроки. Я перечислил лидеров, это настоящие лидеры, мужчины, которые всегда определяли нашу игру. Сейчас эти люди восстановятся, они умеют играть в футбол. Посмотрим, что будет дальше. В принципе, я не хочу сказать про «Зенит», но «Ростов» - очень хорошая команда, она в хорошей форме. С ЦСКА точно были намного ближе к победе, чем соперник. Мы не смогли перетерпеть в какой-то момент. И такие ситуации, как с первым голом, 280 раз можно так пробить, и никогда мяч туда не попадет. Но пока у нас все залетает.