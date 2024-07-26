Осинькин объяснил 7 пропущенных мячей в двух матчах

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Второй матч подряд играете дома, второе подряд поражение, семь пропущенных мячей. В чем причина, на ваш взгляд?

- Надо разбивать эти матчи. «Зенит» все равно за скобками у нас идет. Это команда, которая любую может переиграть. А если сказать по сегодняшнему матчу, немножечко не хватает у нас внутренних резервов. Кроме того, что у нас ушли люди типа Салтыкова, Горшкова, там Рахмановича, заболел на этот матч и очень нам был нужен Фернандо. Те люди, которые пропустили почти всю весеннюю часть, это Бейл, Гарре и Ежов. К сожалению, они пока не могут набрать форму. Я хотел, чтобы они сыграли минут по 60, но матч складывался так, что пришлось им больше давать, а на большее они пока не готовы. Готовность Гарре - сейчас еще надо посмотреть, что у него. Травма. Надеюсь, может быть, обойдемся, но небольшая травма есть. Поэтому его заменили.

- То есть, по поводу Гарре пока нет точной информации, что у него там?

- Возможно, это спазм, но завтра мы точнее скажем, когда сделаем снимок. Сейчас есть благоприятные симптомы, но до конца можно быть уверенными, только сделав снимок.