180 матчей Премьер-лиги подряд игроки «Крыльев» дома не забивали в свои ворота

Удивительную серию прервали игроки самарских «Крыльев Советов» вечером 26 июля. В эту пятницу «крылышки» принимали дома «Ростов» и проиграли команде Валерия Карпина – 1:3. Первый гол дончанам помог забить Александр Солдатенков, срезавший мяч в ворота своей команды.

Как сообщает «Цифроскоп», аж 180 матчей подряд дома в рамках Премьер-лиги игроки «Крыльев» не забивали в свои ворота. Последний такой матч с автоголом дома был ещё на «Металлурге». Он прошёл 9 августа 2009 года, играли самарцы с московским «Локомотивом». Завершился поединок уверенной победой «железнодорожников» - 1:3.

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