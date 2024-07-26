Осипенко: «Могли забивать и четыре, и пять»

Лучший футболист встречи «Крылья Советов» - «Ростов» Максим Осипенко для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько ожидаема эта награда в данном матче?

- Не сказал бы, что ожидаема. Я думаю, что сегодня вся команда заслуживала награды, так что не могу себя выделить.

- Сегодня уже отыграл 80 минут. Как самочувствие и функциональная готовность?

- С каждым матчем набираю. Сегодня уже 80 сыграл. В следующий раз полный матч, дай бог, сыграю. Так что с каждым матчем все лучше.

- В первом тайме все решил автогол практически в компенсированное время, был еще момент попадания в перекладину и, в принципе, всё. Во втором тайме же как прорвало. На твой взгляд, с чем это связано?

- Потому что мы забили в первом тайме. Понятно, что «Крыльям» нужно было уже раскрываться и отыгрываться при своих болельщиках. Начали ловить их на контратаках, так что могли забивать и четыре, и пять.