Защитник подмосковных «Химок» Данил Степанов попал в список интересов московского «Спартака». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Красно-белые» активно ищут усиление на позицию левого защитника. Приоритетом является иностранный футболист, однако клуб присматривается и к российскому рынку. При этом предложение в «Химки» по игроку пока не поступало.

Степанову 24 года, в «Химках» он с прошлого лета. По итогу минувшего сезона Мелбет-Первой лиги его клуб вернулся в РПЛ, заняв во втором по силе дивизионе первое место. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро. Контракт Степанова с «Химками» рассчитан до конца сезона-2025/26.