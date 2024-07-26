Тикнизян снова интересен «Спартаку»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет усилить позицию левого защитника и среди других кандидатов «красно-белые» рассматривают возможность подписания 25-летнего Тикнизяна.

Стоит сказать, что ранее «Спартак» уже интересовался армянским защитником, но позже отказался от его услуг.

В прошлом сезоне Тикнизян принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.