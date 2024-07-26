Габулов назвал сильнейший московский клуб РПЛ – это не «Спартак» и не ЦСКА

Владимир Габулов, в прошлом футболист столичного «Динамо» и сборной России, назвал сильнейший московский клуб в чемпионате России.

- Сезон только начинается, и он может пойти по-разному. Учитывая выступления остальных московских клубов, «Динамо» можно назвать самым сильным. Но это не столько их заслуга, сколько, скорее, отсутствие стабильности и хороших результатов у других, - передаёт слова экс-игрока «Динамо» «Спорт-Экспресс».

«Динамо» в первом туре нынешнего сезона дома уверенно обыграло «Факел» со счётом 3:1. В во втором туре подопечные Марцела Лички дома примут «Локомотив», игра пройдёт 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск.

Напомним, в прошлом сезоне «бело-голубые» до последнего тура боролись за золотые медали, однако в последнем туре уступили «Краснодару» и финишировали на третьей позиции в РПЛ.